Sanremo | Mara Venier interviene sui social in difesa di Achille Lauro | “Non rompete le p***e”

Advertising

ariesnoob69 : RT @ciccio_co: Io ho un sogno: Sanremo 2022 condotto da Mara Venier - bluesuol : RT @ciccio_co: Io ho un sogno: Sanremo 2022 condotto da Mara Venier - UnaCumberbitch : RT @ciccio_co: Io ho un sogno: Sanremo 2022 condotto da Mara Venier - yellowbeetler : RT @ciccio_co: Io ho un sogno: Sanremo 2022 condotto da Mara Venier - PenguinMiriam : RT @ciccio_co: Io ho un sogno: Sanremo 2022 condotto da Mara Venier -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Mara

Ziacon la spontaneità che la contraddistingue ha risposto: " Guardae non rompere le p***e a noi grazie ". La risposta diVenier ha fatto impazzire i social e su Twitter centinaia ......dal titolo "Marilù" dedicato aVenier. 'Domenica In' avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. Una puntata speciale dedicata alla 71 edizione del 'Festival di' e ...I social criticano le performance di Achille Lauro al Festival di Sanremo, ma Mara Venier interviente e zittisce gli haters.Ancora un trionfo importante per i Maneskin che hanno vinto l'edizione 71 del Festival di Sanremo: conosciamo la bassista Victoria De Angelis ...