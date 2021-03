Sanremo 2021 | i Maneskin svelano | “La nostra sicurezza? È incoscienza | non abbiamo paura di…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 7 marzo 2021) I Måneskin hanno trionfato ieri sera al Festival die non si fa altro che parlare di loro. L’ultimo numero del settimanale Chi li ha intervistati poco prima dell’avventura sanremese. Il gruppo rock è formato da Damiano David, 22 anni, Thomas Raggi, 20, Ethan Torchio, 20, e Victoria De Angelis, 20 ed ha avuto successo nel 2017 ad X Factor. Victoria e Thomas hanno creato un duo ai tempi delle medie, poi si è aggiunto Damiano ed infine, Ethan che aveva risposto ad un annuncio su Facebook. Damiano ha dichiarato a cosa si riferisce il tema della ribellione nei loro testi. Agli stereotipi, alle idee con le quali veniamo educati, ai blocchi creati dalle generazioni precedenti, come quei diktat machisti del tipo “l’omo ha da puzzà”. Essere diversi significa crescere e svilupparsi secondo la propria personalità. Me ne hanno dette di tutti i colori per come mi vesto e ...