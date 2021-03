(Di domenica 7 marzo 2021), unocontroè stato appesodallo stadio Ferraris, poco prima dell’entrata per la Gradinata Sud Massimonuovamente nel mirino dei tifosi. Il patron della, nelle ultime ore, si è reso inoltre protagonista di ulteriori voci riguardanti la cessione della società. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Un grandenero è stato appeso davanti all’entrata che porta alla gradinata sud dello stadio Ferraris: «, noi non ti dimentichiamo…», il messaggio diretto al presidente blucerchiato. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Daniele20052013 : Sampdoria, contestazione per Ferrero: striscione fuori da Marassi – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria contestazione

Calcio News 24

, uno striscione contro Ferrero è stato appeso fuori dallo stadio Ferraris, poco prima dell'entrata per la Gradinata ...Genova " Prosegue ladella tifoseria sampdoriana nei confronti di Massimo Ferrero. In mattinata è stato ... Nel pomeriggio laalle 18 scende in campo al Ferraris contro l'Atalanta.Sampdoria, uno striscione contro Ferrero è stato appeso fuori dallo stadio Ferraris, poco prima dell’entrata per la Gradinata Sud ...Genova – Prosegue la contestazione della tifoseria sampdoriana nei confronti di Massimo Ferrero. In mattinata è stato appeso un nuovo striscione sulle vecchie biglietterie dello stadio Ferraris. Nel p ...