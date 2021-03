Roma-Genoa, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di domenica 7 marzo 2021) All’Olimpico Roma-Genoa si sfidano nel match valido per il 26° turno della Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere la partita Ad ora di pranzo Roma-Genoa si sfidano nell’anticipo domenicale valido per il 26° turno della Serie A. Nella scorsa giornata i giallorossi hanno battuto 2-1 la Fiorentina, mentre i rossoblu hanno pareggiato 1-1 nel derby con la Sampdoria. In classifica la Roma è quinta con 47 punti, il Genoa 13° con 27. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 12:30, e sarà trasmesso su Dazn e Dazn1. Le probabili formazioni QUI Roma- Torna Smalling dal 1° minuto, con Cristante e Mancini a ... Leggi su zon (Di domenica 7 marzo 2021) All’Olimpicosi sfidano nelvalido per il 26° turno della Serie A. Lela partita Ad ora di pranzosi sfidano nell’anticipo domenicale valido per il 26° turno della Serie A. Nella scorsa giornata i giallorossi hanno battuto 2-1 la Fiorentina, mentre i rossoblu hanno pareggiato 1-1 nel derby con la Sampdoria. In classifica laè quinta con 47 punti, il13° con 27. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 12:30, e sarà trasmesso su Dazn e Dazn1. LeQUI- Torna Smalling dal 1° minuto, con Cristante e Mancini a ...

