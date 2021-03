Roma, 22enne stuprata a Villa Gordiani, era andata a fare jogging (Di domenica 7 marzo 2021) Un fatto che ha scosso ed indignato tutti i residenti è avvenuto venerdì mattina a Roma. Una 22enne è stata stuprata al parco, la ragazza era andata a correre. Inutili i tentativi della giovane di sottrarsi al suo stupratore. La ragazza ha raccontato di aver cercato di chiedere aiuto, ma lui le aveva tappato la bocca. Nessuno si è accorto di nulla. Intorno alle 8:00 di venerdì mattina, Sara (nome di fantasia) si è recata in commissariato a denunciare lo stupro. La giovane racconta che erano circa le 6:30 e si era recata a correre come sua abitudine. Ad un certo punto qualcuno l’ha afferrata alle spalle e l’ha violentata. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno la seguiva da giorni e monitorava i suoi spostamenti. I residenti del quartiere sono scesi in piazza per fare una manifestazione ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 marzo 2021) Un fatto che ha scosso ed indignato tutti i residenti è avvenuto venerdì mattina a. Unaè stataal parco, la ragazza eraa correre. Inutili i tentativi della giovane di sottrarsi al suo stupratore. La ragazza ha raccontato di aver cercato di chiedere aiuto, ma lui le aveva tappato la bocca. Nessuno si è accorto di nulla. Intorno alle 8:00 di venerdì mattina, Sara (nome di fantasia) si è recata in commissariato a denunciare lo stupro. La giovane racconta che erano circa le 6:30 e si era recata a correre come sua abitudine. Ad un certo punto qualcuno l’ha afferrata alle spalle e l’ha violentata. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno la seguiva da giorni e monitorava i suoi spostamenti. I residenti del quartiere sono scesi in piazza peruna manifestazione ...

