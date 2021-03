“Notizie dal mondo”: la rinascita western di Tom Hanks (Di domenica 7 marzo 2021) Titolo: Notizie dal mondo Regia: Paul Greengrass Genere: western, drammatico Durata: 119’ Interpreti: Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon, Mare Winningham Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 6.8/10 1870, USA. La metà meridionale degli Stati Uniti è ancora sofferente per la bruciante sconfitta subita nella guerra civile contro i fratelli del nord e Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) è un capitano dell’esercito sudista che, una volta terminate le tensioni, cambia mestiere viaggiando di città in città per leggere alla popolazione le ultime Notizie di attualità a mo’ di strillone. Durante il suo viaggio solitario egli s’imbatte in una bambina di origine tedesca ma indiana pellerossa in apparenza per via dei suoi indumenti. Il suo vero nome è infatti Johanna ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) Titolo:dalRegia: Paul Greengrass Genere:, drammatico Durata: 119’ Interpreti: Tom, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon, Mare Winningham Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 6.8/10 1870, USA. La metà meridionale degli Stati Uniti è ancora sofferente per la bruciante sconfitta subita nella guerra civile contro i fratelli del nord e Jefferson Kyle Kidd (Tom) è un capitano dell’esercito sudista che, una volta terminate le tensioni, cambia mestiere viaggiando di città in città per leggere alla popolazione le ultimedi attualità a mo’ di strillone. Durante il suo viaggio solitario egli s’imbatte in una bambina di origine tedesca ma indiana pellerossa in apparenza per via dei suoi indumenti. Il suo vero nome è infatti Johanna ...

