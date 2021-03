(Di lunedì 8 marzo 2021)- Gennaro Gattuso perde anche Faouzi. Il calciatore è uscito questa sera al 22' minuto di gioco del primo tempo della sfida di Serie A trae Bologna per un problema al

Advertising

DiMarzio : #Napoli, problemi al ginocchio per #Ghoulam: le sue condizioni - GoalItalia : #Ghoulam nuovamente infortunato: k.o in #NapoliBologna ?? - annatrieste : Comunque. Un attaccante che dopo un infortunio torna, fa gol e lo dedica al magazziniere della squadra è esattament… - Fprime86 : RT @CorSport: #Napoli, infortunio #Ghoulam: trauma al ginocchio sinistro ?? - CorSport : #Napoli, infortunio #Ghoulam: trauma al ginocchio sinistro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio

Come riporta il comunicato apparso sul sito ufficiale del club di De Laurentiis: "Faouzi Ghoulam, uscito nel primo tempo di- Bologna, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. ......All'8' ilpassa. Splendida l'azione che parte da Fabian, tacco di Zielinski e destro piazzato di Insigne che beffa Skorupski. Gli azzurri provano a insistere, l'uscita dal campo per...L'esterno algerino è stato costretto ad uscire nel primo tempo della gara contro il Bologna: trauma distorsivo al ginocchio."Una sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo, almeno nelle dimensioni del risultato" "Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. Ci siamo fatti tre gol da soli". Sinisa Mihajlovic è più disp ...