Napoli, decine di giovani in strada dopo il coprifuoco a Frattamaggiore: tutti scappano all’arrivo della polizia. Il video di denuncia (Di domenica 7 marzo 2021) decine di giovani in fuga all’arrivo di una volante della polizia. Nel video pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli si vedono gruppi di ragazzi sorpresi in strada dopo il coprifuoco. Il video è stato girato nella tarda serata di sabato 6 marzo a Frattamaggiore in Provincia di Napoli, nell’ultimo weekend prima della zona rossa che in Campania scatterà lunedì. “Consigliere ecco cosa succede a Frattamaggiore – si legge nel post di denuncia pubblicato sul profilo social di Borrelli – centinaia di giovani assembrati, di cui tanti senza mascherina e ovviamente ben oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)diin fugadi una volante. Nelpubblicato sulla pagina Facebook del consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli si vedono gruppi di ragazzi sorpresi inil. Ilè stato girato nella tarda serata di sabato 6 marzo ain Provincia di, nell’ultimo weekend primazona rossa che in Campania scatterà lunedì. “Consigliere ecco cosa succede a– si legge nel post dipubblicato sul profilo social di Borrelli – centinaia diassembrati, di cui tanti senza mascherina e ovviamente ben oltre ...

