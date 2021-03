Napoli, controlli straordinari nel week end: fioccano le sanzioni per mancato rispetto delle norme anti covid (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel comune di San Giuseppe Vesuviano i carabinieri di Torre Annunziata, assieme a quelli del Reggimento Campania, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con tanto di 27 sanzioni. In via Aielli, dove sono stati organizzati posti di controllo per l’intero arco serale, un 22enne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di un’auto risultata poi sprovvista di assicurazione, non ha rispettato l’alt imposto dai militari ed è fuggito. E’ stato poi raggiunto dopo un breve inseguimento dopo aver colpito un muretto di contenimento. Nel corso delle attività 20 persone sono state sanzionate per inosservanza al codice della strada. 2 i veicoli sequestrati, 3 le carte di circolazione e 1 patente sono state ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel comune di San Giuseppe Vesuviano i carabinieri di Torre Annunziata, assieme a quelli del Reggimento Campania, hanno effettuato un controlloo del territorio con tanto di 27. In via Aielli, dove sono stati organizzati posti di controllo per l’intero arco serale, un 22enne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di un’auto risultata poi sprovvista di assicurazione, non ha rispettato l’alt imposto dai militari ed è fuggito. E’ stato poi raggiunto dopo un breve inseguimento dopo aver colpito un muretto di contenimento. Nel corsoattività 20 persone sono state sanzionate per inosservanza al codice della strada. 2 i veicoli sequestrati, 3 le carte di circolazione e 1 patente sono state ...

