MOVIOLA – Sampdoria-Cagliari: rigore tolto dal Var, Quagliarella era in fuorigioco (Di domenica 7 marzo 2021) Episodio da MOVIOLA in Sampdoria-Cagliari. Al quarto d’ora concesso un calcio di rigore per il fallo di Rugani su Keita, netto e da ultimo uomo senza la possibilità di intercettare il pallone. Il Var, però, toglie le castagne dal fuoco al direttore di gara Giacomelli, che in tal caso avrebbe dovuto espellere il difensore dei sardi. C’è però nel corso dell’azione un precedente fuorigioco di Quagliarella e dunque il penalty è revocato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Episodio dain. Al quarto d’ora concesso un calcio diper il fallo di Rugani su Keita, netto e da ultimo uomo senza la possibilità di intercettare il pallone. Il Var, però, toglie le castagne dal fuoco al direttore di gara Giacomelli, che in tal caso avrebbe dovuto espellere il difensore dei sardi. C’è però nel corso dell’azione un precedentedie dunque il penalty è revocato. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Episodio da moviola in #SampdoriaCagliari, rigore per i doriani tolto dal #Var - zazoomblog : Moviola Sampdoria Cagliari: l’episodio chiave del match - #Moviola #Sampdoria #Cagliari: - Daniele20052013 : Genoa Sampdoria 1-1: cronaca e tabellino - clubdoria46 : #MoviolaDelClub: #SampdoriaAtalanta, #Marinelli non incide #Samp #SampAtalanta - infoitsport : Sampdoria Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -