MOVIOLA – Fiorentina-Parma | follia Pulgar | mani in area e rigore | Kucka in gol VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) Gol e subito pareggio. Dopo il vantaggio siglato da Martinez Quarta, lasi fa subito recuperare dale lo fa nel modo più ingenuo. Sugli sviluppi di un’azione di Gervinho quasi allo scoccare della mezz’ora,ha deviato la palla con la mano e ha spinto l’arbitro a concedere il calcio di. Una ingenuità dell’ex mediano del Bologna in un episodio che riguarda quello di Roma-Juventus del girone di andata con Cristiano Ronaldo e Pellegrini come protagonisti. Nessuna protesta e replay eloquente: il– realizzato da– è netto. SportFace.

