Morandi | “Maneskin bravissimi” Ma scatta l’ironia | che gaffe – VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) Gianniha fatto i complimenti ai vincitori del Festival, i. Lasu Facebook non è passata inosservata: ilCon un breve, intorno alle 2,50 di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Morandi: “Bravissimi i Maneskin!”. Ma il suo sondaggio indicava altri nomi - un_nomeutente : Gianni Morandi bimbo dei #Maneskin come tutti noi - Marilenapas : RT @repubblica: Morandi: “Bravissimi i Maneskin!”. Ma il suo sondaggio indicava altri nomi - silviaguerrini : RT @repubblica: Morandi: “Bravissimi i Maneskin!”. Ma il suo sondaggio indicava altri nomi - freak_freckles : I commenti dei boomer al post di Gianni Morandi che fa i complimenti ai Maneskin sono imbarazzanti I M B A R A Z Z… -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi Maneskin

BlogLive.it

... con la proclamazione dei vincitori: la prima parte ha registrato 13 milioni 203 mila ... 53.80% di share Sanremo 2012 con Gianni, Rocco Papaleo e Ivana Mrazova 13.287.000 spettatori ...... e Amadeus si arrabbia per lo spot della Liguria a Sanremo beneficenza Niente Sanremo per la canzone dedicata alle vittime del crollo del ponteGianni Morandi ha fatto i complimenti ai vincitori del Festival, i Maneskin. La gaffe su Facebook non è passata inosservata: il video ...I Maneskin con il brano Zitti e buoni vincono il 71/o Festival di Sanremo. Al secondo posto Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. A Fi ...