Milan | Ibra è arrivato a Verona | in hotel con la squadra

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 marzo 2021), incon la: il centravanti con il gruppo dopo la serata conclusiva del festival che lo ha impegnato in settimana, incon la: il centravanti con il gruppo dopo la serata conclusiva del festival che lo ha impegnato in settimana. Non prenderà parte alla gara per l’infortunio di domenica scorsa rimediato contro la Roma ma comunque sarà con il gruppo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 DA DOMANI- La settimana entrante dovrebbe dire di più sulle sue condizioni, anche perché a prescindere dal risultato di, giovedì ci sarà il Manchester United, altra gara fondamentale che sicuramente non vorrà perdere. Leggi su Calcionews24.com