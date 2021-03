METEO Italia. Arriva nuova perturbazione, pioggia e neve in settimana (Di domenica 7 marzo 2021) METEO SINO AL 13 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il volto della primavera è cambiato rispetto a qualche giorno fa. Un fronte freddo d’origine artica ha attraversato l’Italia, con qualche pioggia e anche neve in montagna. Le temperature sono calate riportandosi su valori più invernali al Nord e lungo le regioni centrali adriatiche. Ne sono una dimostrazione il ritorno delle brinate notturne in Val Padana. I flussi settentrionali, che ancora interessano l’Italia, alimentano un’ansa depressionaria sul Mediterraneo Occidentale. Correnti instabili si dirigono verso il nostro Paese, accompagnando nuovi impulsi perturbati. L’avvio di settimana vedrà l’Italia alle prese con un nuovo peggioramento a partire dalle regioni tirreniche. L’Italia verrà infatti ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 7 marzo 2021)SINO AL 13 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il volto della primavera è cambiato rispetto a qualche giorno fa. Un fronte freddo d’origine artica ha attraversato l’, con qualchee anchein montagna. Le temperature sono calate riportandosi su valori più invernali al Nord e lungo le regioni centrali adriatiche. Ne sono una dimostrazione il ritorno delle brinate notturne in Val Padana. I flussi settentrionali, che ancora interessano l’, alimentano un’ansa depressionaria sul Mediterraneo Occidentale. Correnti instabili si dirigono verso il nostro Paese, accompagnando nuovi impulsi perturbati. L’avvio divedrà l’alle prese con un nuovo peggioramento a partire dalle regioni tirreniche. L’verrà infatti ...

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - Tempo in graduale peggioramento, da DOMANI atteso nuovo #MALTEMPO su molte regioni - CorriereQ : METEO Italia. Arriva nuova perturbazione, pioggia e neve in settimana - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: #Lunedì con #VORTICE carico di piogge e #TEMPORALI - ilmeteoit : #Meteo: #Lunedì con #VORTICE carico di piogge e #TEMPORALI - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 07/03/2021 diramato dal @DPCgov ieri 06/03/… -