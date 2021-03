Messa oggi in tv domenica 7 marzo: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 7 marzo 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 7 marzo Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata diDiversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile ...

