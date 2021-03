Maneskin | Damiano tra Roma e basket | ' Giocare mi ha dato disciplina Totti? Unico'

Advertising

stanzaselvaggia : Damiano è la sostanza, Achille Lauro la parodia.#Sanremo2021 #maneskin - SkySport : Sanremo, vincono i Maneskin! Quando Damiano disse: 'Sogno di diventare il nuovo Totti' - stanzaselvaggia : Manuel, Damiano. Amarli è una fatica. - _artofmoments : RT @BECRSTT: damiano ancora non ci crede victoria impreca da venti minuti ethan con il trucco sbavato thomas pietrificato che abbraccia… - _riverroad__ : RT @nigritha_: 'io sono Damiano, e da grande voglio fare la ??????????????' e ci sei riuscito, ora come sempre ?? #maneskin -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Damiano

...come la Roma, usatelo come titolo". Stavolta, però, è arrivato il primo posto e chissà che questo non sia di buon auspicio per la squadra di Fonseca. "Mio padre - ha detto ancora- ...... 2021 A me deipare quello più affidabile. Infatti l'unico che singhiozzava alla vittoria. Victoria che al "ricantano" ha risposto "col cazzo". Gli altri due che proprio non avevano ...I Maneskin hanno vinto Sanremo 2021 non solo con la loro canzone “Zitti e buoni “, ma anche per il loro stile. I look che Damiano, Veronica, Thomas e Ethan hanno sfoggiato in queste sere restano impre ...I vincitori del 71° Festival di Sanremo sono soltanto uno dei tanti gruppi nati nelle scuole: le bocciature di Damiano e i viaggi da Frosinone, dove abitava, di Ethan, per le prove ...