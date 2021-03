Istat | superati i 700 mila decessi totali nel 2020 Ecco l’impatto della Covid-19 sulla mortalità in Italia

(Di domenica 7 marzo 2021) A dicembre il presidente del’Gian Carlo Blangiardo prevedeva il superamentosoglia dei 700complessivi per tutto il. Purtroppo aveva ragione. L’ultimo report dell’Istituto Nazionale di Statistica, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, fotografa la realtà dei fatti: lo scorso anno isono stati 746.146, superando di 100.526 la media registrata tra gli anni 2015 e 2019. Di questi, risultano 75.891 i-19 registrati tra febbraio e il 31 dicembre. L’calcola per ilun eccesso complessivo del 15,6% rispetto alla media 2015-2019, ma se dovessimo fare un confronto considerando solo il periodo pandemico da marzo a fine ...

...06, mentre dall'inizio della pandemia si sonoi 3 milioni di casi. L'attenzione e le ... Intanto, Iss ehanno pubblicato i dati sull'impatto dell'epidemia Covid sulla mortalità nel 2020', ...Ma il dato più sconvolgente è quello riportato dall'ultima analisi condotta dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'. Il 2020 verrà ricordato come l'anno nel quale l'Italia ha ...Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze. La Campania passa in zona rossa da lunedì ...E’ più al Nord che si registra l’aumento: 218 mila famiglie in più, ovvero dal 5,8% del 2019 al 7,6% odierno. Un quadro sconfortante quello dipinto dall’Istat: la percentuale delle famiglie in povertà ...