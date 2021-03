Il Sanremo in epoca covid è tutta una questione di stile (Di domenica 7 marzo 2021) Mai più: ora che tutti, da Amadeus a Fiorello, giurano che non rifaranno il Festival, cosa ci resta di questo Sanremo 2021? Forse poco. E forse, come gli altri anni, una luce che si spegne, questa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 7 marzo 2021) Mai più: ora che tutti, da Amadeus a Fiorello, giurano che non rifaranno il Festival, cosa ci resta di questo2021? Forse poco. E forse, come gli altri anni, una luce che si spegne, questa ...

Advertising

itsgiiiiuliaa : RT @vercIerc: I boomer indignati per la vittoria dei #Maneskin e poi penso che hanno avuto pure il privilegio di vivere nella stessa epoca… - lahaineetlamour : RT @vercIerc: I boomer indignati per la vittoria dei #Maneskin e poi penso che hanno avuto pure il privilegio di vivere nella stessa epoca… - Sreitla : Vergogna, nell'epoca del femminismo non è possibile che un concorso canoro organizzato su rete pubblica venga vinto… - vercIerc : I boomer indignati per la vittoria dei #Maneskin e poi penso che hanno avuto pure il privilegio di vivere nella ste… - bruerne : @RaiUno @thisismaneskin In quest’epoca da lockdown finalmente la musica di tutti ,espressa dai SOCIAL , ha rotto g… -