I drammatici dati del Viminale: l'incidenza dei femminicidi è salita al 41,1% (Di domenica 7 marzo 2021) In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, come ogni anno vengono riportati i dati relativi alla violenza di genere dal Ministero dell'Interno, che si conferma ancora come ... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, come ogni anno vengono riportati irelativi alla violenza di genere dal Ministero dell'Interno, che si conferma ancora come ...

Advertising

BarPutin : RT @pinosocio: Dati ufficiali in Europa: 2787 morti su circa 30 milioni di dosi. Senza contare i danni irreversibili che sono molto più num… - tommasosauro : RT @globalistIT: - globalistIT : - lorepanci : RT @pinosocio: Dati ufficiali in Europa: 2787 morti su circa 30 milioni di dosi. Senza contare i danni irreversibili che sono molto più num… - MariMario1 : RT @pinosocio: Dati ufficiali in Europa: 2787 morti su circa 30 milioni di dosi. Senza contare i danni irreversibili che sono molto più num… -