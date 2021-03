I dati auditel della serata finale del Festival di Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) La serata finale della 71esima edizione del Festival di Sanremo è stata vista nella sua prima parte da 13.203.000 telespettatori, con il 49,9 per cento di share. La seconda parte, invece, è stata vista da 7.730.000 spettatori, con uno share Leggi su ilpost (Di domenica 7 marzo 2021) La71esima edizione deldiè stata vista nella sua prima parte da 13.203.000 telespettatori, con il 49,9 per cento di share. La seconda parte, invece, è stata vista da 7.730.000 spettatori, con uno share

Advertising

rtl1025 : ?? #Amadeus: 'L'Italia è come se fosse in guerra. La situazione è anomala. E tutto questo toglie forza all'evento. I… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 la serie fenomeno #DayDreamer supera 2.200.000 spettatori nella fascia di prima serata @mattino5 oltre… - LaIsaRinaldi : RT @ilpost: I dati auditel della serata finale del Festival di Sanremo - allanpo22646751 : Crollo del 18% di auditel per Sanremo, in un weekend di 'Arancione rinforzato' e con palinsesti ridicoli per non co… - ilpost : I dati auditel della serata finale del Festival di Sanremo -