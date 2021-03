Francesco Facchinetti e il post sul mancato omaggio a D'Orazio (Di domenica 7 marzo 2021) Continuano le polemiche per il mancato omaggio a Sanremo per Stefano D'Orazio dei Pooh. A prendere la parola anche Francesco Facchinetti tramite un post Sanremo e il mancato omaggio a D’Orazio: la reazione di Francesco Facchinetti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 7 marzo 2021) Continuano le polemiche per ila Sanremo per Stefano D'dei Pooh. A prendere la parola anchetramite unSanremo e ila D’: la reazione disu Notizie.it.

Advertising

pera_dario : Francesco Facchinetti inizia a trasmutarsi in John Lennon #qcc - Rickyrickyric89 : @Fedez Peccato per gli altri artisti e artiste che meritavano di essere davanti a te, ma non hanno potuto esserci s… - Bocanaples : @quelliche_rai2 cosa ci fa Francesco Facchinetti con i pantaloni da carabiniere? - djemh : Ma Francesco Facchinetti perché è vestito da Carabiniere? #qcc - Bluelake76 : Ma è Francesco Facchinetti quello fuori di cervello o è Adinolfi dimagrito di 250 chili? #qcc @quelliche_rai2 -