Follia a Roma: ubriaco e drogato distrugge gli scooter in strada, le vetrine dei negozi (e non solo) (Di domenica 7 marzo 2021) Stava danneggiando con la sua auto gli scooter parcheggiati in strada. Ma non solo. Lui, un pregiudicato di 31 anni, originario di Napoli, è stato sorpreso dagli agenti di Polizia – intervenuti sul posto dopo una segnalazione – mentre era intento a distruggere le vetrine dei negozi e a ribaltare i cassonetti della spazzatura. E’ successo ieri sera, intorno alle 23 a Roma, in via Aspertini: il 31enne, sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un poliziotto – per placare quella furia – è stato colpito e refertato in ospedale, per lui 15 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenute due volanti e la pattuglia del Commissariato Casilino. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) Stava danneggiando con la sua auto gliparcheggiati in. Ma non. Lui, un pregiudicato di 31 anni, originario di Napoli, è stato sorpreso dagli agenti di Polizia – intervenuti sul posto dopo una segnalazione – mentre era intento are ledeie a ribaltare i cassonetti della spazzatura. E’ successo ieri sera, intorno alle 23 a, in via Aspertini: il 31enne, sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un poliziotto – per placare quella furia – è stato colpito e refertato in ospedale, per lui 15 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenute due volanti e la pattuglia del Commissariato Casilino. su Il Corriere della Città.

