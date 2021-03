Felice Magliano socio onorario dell’Anspi Salerno

(Di domenica 7 marzo 2021)dell’Anpi. Il presidente del circolo provinciale, Ubaldo Baldi, domenica 7 marzo è a San Giovanni a Piro () per consegnare la tessera did’onore, la numero 1 del 2021 all’internato militare italiano nei lager nazifascisti per la testimonianza di spirito civile e democratico mostrato nella sua vita. L’iniziativa è promossa da Costanza Florimonte del direttivo provinciale Spi Cgil. La cerimonia di consegna della tessera avverrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

pyrosonline : Il 107enne Felice Magliano Socio onorario dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ErnestoRocco1 : San Giovanni a Piro: Felice Magliano socio onorario Anpi #Cilento #CilentoNotizie #FeliceMagliano #SanGiovanniAPiro… - InfoCilentoWeb : San Giovanni a Piro: Felice Magliano socio onorario Anpi #Cilento #CilentoNotizie #FeliceMagliano #SanGiovanniAPiro… - cilentonotizie : Cilento, Felice Magliano socio onorario dell'Anpi Salerno: domenica la consegna della tessera -

Ultime Notizie dalla rete : Felice Magliano

pyrosonline

...Bojano 295 Venafro 266 Larino 259 San Martino in Pensilis 226 Agnone 209 Santa Croce di...12 Roccamandolfi 11 Gildone 11 Bagnoli del Trigno 11 Salcito 11 Sant'Angelo del Pesco 11 San...... 31 Campomarino, 18 Termoli, 10 Campobasso, 9 Santa Croce di; 5 Agnone; 4 Guglionesi e Portocannone; 3 San Martino in Pensilis e Bonefro; 2 Bojano, Larino, Oratino e Sandel Molise; 1 ...Felice Magliano socio onorario dell’Anpi Salerno. Il presidente del circolo provinciale, Ubaldo Baldi, domenica 7 marzo è a San Giovanni a Piro (Salerno) per consegnare la tessera di socio d’onore, la ...50 contagi su 660 tamponi per un tasso di positività del 7.6%. Il contagio allenta la presa sul Molise. Ma proseguono le ospedalizzazioni (oggi 7, ma ci sono anche 2 trasferimenti in Intensiva) e purt ...