Etna, alle pendici del vulcano piovono lapilli come sassi. Il video è impressionante e Musumeci dichiara lo stato di crisi (Di domenica 7 marzo 2021) Una lunga diretta di circa mezz’ora (dalla pagina facebook Fornazzo, “Villaggio Ideale d’Italia”) testimonia la portata del fenomeno: una pioggia incessante di lapilli di grosse dimensioni che si frantumano a terra coprendo ogni superficie di una spessa coltre nera. L’attività eruttiva dell’Etna, complici i forti venti in alta quota, hanno spinto la cenere e spesso vere e proprie pietre, verso est, colpendo il territorio di Giarre. Il video è stato girato a Fornazzo, località alle pendici del vulcano. Intanto il governo regionale della Sicilia ha dichiarato lo stato di crisi regionale e chiederà a Roma lo stato di emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell’Etna. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Una lunga diretta di circa mezz’ora (dalla pagina facebook Fornazzo, “Villaggio Ideale d’Italia”) testimonia la portata del fenomeno: una pioggia incessante didi grosse dimensioni che si frantumano a terra coprendo ogni superficie di una spessa coltre nera. L’attività eruttiva dell’, complici i forti venti in alta quota, hanno spinto la cenere e spesso vere e proprie pietre, verso est, colpendo il territorio di Giarre. Ilgirato a Fornazzo, localitàdel. Intanto il governo regionale della Sicilia hato lodiregionale e chiederà a Roma lodi emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell’. Lo ...

