Diffidati Napoli-Bologna | azzurri a rischio squalifica in vista del Milan

(Di domenica 7 marzo 2021) Idelprima del match contro ile ain caso di nuova ammonizione indel prossimo impegno contro ilsono tre. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, Diego Demme e Hirving Lozano, dunque un calciatore per ogni reparto. Un grattacapo in più per Gattuso che potrebbe non avere a disposizione questi giocatori per la sfida con i rossoneri in caso di cartellino giallo contro i felsinei. SportFace.

Advertising

ValerioDiStef91 : @MarSte92__ Il Napoli ha diffidati?? - infoitsport : Napoli-Bologna: occhio al cartellino! Due gli azzurri diffidati - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Bologna, Di Lorenzo e Demme diffidati: in caso di giallo saltere… - TychoBrahe29 : @andrea_82b15 Morbida. I diffidati dobbiamo tenerceli per il Napoli. La prossima partita sarà giallo ad ogni respiro - sscalcionapoli1 : Napoli, tre azzurri diffidati #SerieATIM #NapoliBologna #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Napoli

GonfiaLaRete

: Carriero, Dossena, Rocchi, Rizzo, Tito. Paganese (3 - 5 - 2): Baiocco; Schiavino, ... All.: Di. Squalificati: Sirignano, Zanini. Indisponibili: Campani, Mattia, Sbampato, Mendicino. ...- Bologna (domani, 20.45) ?: Bakayoko non ha svolto la rifinitura di stamattina per ... 20.45) ? Inter : la squadra di Conte è riuscita ad evitare la squalifica per iBarella, ...In campo Napoli-Bologna per il posticipo domenicale della 26/a giornata di Serie A. Ubn minuto di silenzio e lutto al braccio per Pavinato - In ricordo di Mirko Pavinato, il capit ...Pavoletti e Lykogiannis, infatti, erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti nella ripresa di Sampdoria–Cagliari. Semplici perde Leonardo Pavoletti e Lykogiannis per la prossima partita contro la ...