Didattica a distanza: con le varianti Covid riguarderà 9 studenti su 10 (Di domenica 7 marzo 2021) Le normative e i parametri contenute nel nuovo Dpcm entrato in vigore il 6 marzo fino al 6 aprile prevederebbe il ripristino della Didattica a distanza per quasi la totalità degli studenti. Secondo un'... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) Le normative e i parametri contenute nel nuovo Dpcm entrato in vigore il 6 marzo fino al 6 aprile prevederebbe il ripristino dellaper quasi la totalità degli. Secondo un'...

Advertising

GiovanniToti : Da lunedì prossimo le scuole superiori liguri e gli istituti della istruzione e formazione professionale, che attua… - AzzolinaLucia : Leggendo il Dpcm una cosa è chiara: oggi è molto più facile chiudere le scuole. Nel giro di pochi giorni andranno i… - elenabonetti : Stiamo lavorando perché il congedo valga per tutti i giorni in cui una scuola ricorrerà alla didattica a distanza.… - infoitinterno : Scuola: didattica a distanza nelle superiori, dall'8 al 14 marzo - infoitinterno : Didattica a distanza per tutti in quasi tutto il Piemonte, ma non mancano le polemiche e le proteste. -