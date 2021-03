Damiano dei Maneskin, sapete chi è la sua fidanzata? Anche lei è famosissima (Di domenica 7 marzo 2021) I Maneskin sono così: liberi, provocatori, temerari. La band, diventata famosa dopo la partecipazione a X Factor 2017, sta per debuttare sul palco di Sanremo 2021. E lo farà con la stessa grinta che ha contraddistinto i quattro giovani componenti del gruppo nella carriera che finora hanno costruito. "Abbiamo vent’anni e siamo testardi. Abbiamo vent’anni e siamo un’infinita contraddizione", cantano nel loro ultimo successo, "Fateci amare chi vogliamo, fateci crescere, fateci sperimentare. Vogliamo prenderci il mondo". Per l'uscita del singolo hanno posato nudi, abbracciati, senza filtri. Ciò che vogliono esprimere è un'idea di sensualità libera, di amore senza pregiudizi. Ma vediamo qualcosa di più sulla loro vita privata. Con il successo della band, Damiano David, 22 anni, è diventato un vero e proprio sex symbol. Nel 2017, ai tempi della ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 marzo 2021) Isono così: liberi, provocatori, temerari. La band, diventata famosa dopo la partecipazione a X Factor 2017, sta per debuttare sul palco di Sanremo 2021. E lo farà con la stessa grinta che ha contraddistinto i quattro giovani componenti del gruppo nella carriera che finora hanno costruito. "Abbiamo vent’anni e siamo testardi. Abbiamo vent’anni e siamo un’infinita contraddizione", cantano nel loro ultimo successo, "Fateci amare chi vogliamo, fateci crescere, fateci sperimentare. Vogliamo prenderci il mondo". Per l'uscita del singolo hanno posato nudi, abbracciati, senza filtri. Ciò che vogliono esprimere è un'idea di sensualità libera, di amore senza pregiudizi. Ma vediamo qualcosa di più sulla loro vita privata. Con il successo della band,David, 22 anni, è diventato un vero e proprio sex symbol. Nel 2017, ai tempi della ...

