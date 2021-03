Dal body al nude look, i Maneskin vincono in un crescendo di look sopra le righe (Di domenica 7 marzo 2021) Altro che “Zitti e Buoni”! In un crescendo di pathos, potenza musicale, presenza scenica e look fuori dagli schemi i Maneskin si sono aggiudicati la vittoria del 71mo Festival di Sanremo. Con un pezzo completamente fuori dal classico sanremese, hanno scalato la classifica per aggiudicarsi il primo posto sul podio. Fondamentali per le loro performance all’Ariston, gli outfit d’impatto creati dalla maison Etro. Diversi da loro Al grido di “Siamo fuori di testa ma diversi da loro” i Maneskin (travestiti, truccati, persino depilati) hanno saputo portare in scena una coerenza stilistica che è stata la loro forza. In un crescendo di stili il gruppo ha cavalcato la musica dell’Ariston puntando sull’originalità della canzone supportata da look ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di domenica 7 marzo 2021) Altro che “Zitti e Buoni”! In undi pathos, potenza musicale, presenza scenica efuori dagli schemi isi sono aggiudicati la vittoria del 71mo Festival di Sanremo. Con un pezzo completamente fuori dal classico sanremese, hanno scalato la classifica per aggiudicarsi il primo posto sul podio. Fondamentali per le loro performance all’Ariston, gli outfit d’impatto creati dalla maison Etro. Diversi da loro Al grido di “Siamo fuori di testa ma diversi da loro” i(travestiti, truccati, persino depilati) hanno saputo portare in scena una coerenza stilistica che è stata la loro forza. In undi stili il gruppo ha cavalcato la musica dell’Ariston puntando sull’originalità della canzone supportata da...

Advertising

SBuiat : diciamo ke adesso preferirei essere alla spa di portopiccolo a farmi fare la depilazione total body e manicure e pe… - ANSA_Lifestyle : Sta per cominciare la finale del festival di #Sanremo ecco curiosità dei fashion look della quarta serata, dal punk… - davidexmaggio : Body Dismorphia curata dal cambiare taglio ai baffi anche oggi vinciamo ?? - Serenahvabbe : Orietta ?? ( io distratta dal body comunque ??) - gemmagaetani : differenza (la credibilità dei primi e non del secondo) dipende anche dal fatto che Damiano innanzitutto CANTA il c… -