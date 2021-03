Covid, tasso di positività in aumento: altre regioni a rischio zona rossa (Di lunedì 8 marzo 2021) Aumenta al 7,6% il tasso di positività al virus in Italia. Non si esclude il passaggio di nuove regioni in zona rossa La diffusione dei contagi da Covid-19 sempre più impetuosa sta preoccupando il mondo scientifico. In particolare, il diffondersi delle cosiddette varianti, soprattutto quella inglese, vede l’Italia macchiarsi sempre più di rosso. Il continuo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Aumenta al 7,6% ildial virus in Italia. Non si esclude il passaggio di nuoveinLa diffusione dei contagi da-19 sempre più impetuosa sta preoccupando il mondo scientifico. In particolare, il diffondersi delle cosiddette varianti, soprattutto quella inglese, vede l’Italia macchiarsi sempre più di rosso. Il continuo L'articolo proviene da Inews.it.

