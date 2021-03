Covid, Ricciardi: “Terza ondata ci travolge, non ci hanno ascoltati” (Di domenica 7 marzo 2021) L’Italia si avvia ad essere “travolta” dalla Terza ondata del Covid. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, delinea lo scenario dalle pagine di Avvenire. “Avevamo avvertito e non siamo stati ascoltati, e ora l’Italia si avvia a essere travolta da una Terza ondata epidemica, resa più impetuosa dalla contagiosità delle varianti virali e dalla irresponsabile arrendevolezza di molti decisori politici, a livello sia nazionale sia locale, che anziché anticipare il virus basando le decisioni sull’evidenza scientifica lo inseguono sulla base di fallaci opinioni o di pressioni di lobby di diversa tipologia”, afferma, prima di stigmatizzare valutazioni e giudizi in tema di vaccini forniti da soggetti incompetenti. “Naturalmente, molti di loro avrebbero saputo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) L’Italia si avvia ad essere “travolta” dalladel. Walter, consigliere del ministro della Salute, delinea lo scenario dalle pagine di Avvenire. “Avevamo avvertito e non siamo stati, e ora l’Italia si avvia a essere travolta da unaepidemica, resa più impetuosa dalla contagiosità delle varianti virali e dalla irresponsabile arrendevolezza di molti decisori politici, a livello sia nazionale sia locale, che anziché anticipare il virus basando le decisioni sull’evidenza scientifica lo inseguono sulla base di fallaci opinioni o di pressioni di lobby di diversa tipologia”, afferma, prima di stigmatizzare valutazioni e giudizi in tema di vaccini forniti da soggetti incompetenti. “Naturalmente, molti di loro avrebbero saputo ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Ricciardi: 'Terza ondata ci travolge, non ci hanno ascoltati' - HuffPostItalia : Ricciardi: 'Basta misure yo-yo: all'Italia serve strategia una No-Covid, lockdown incluso' - Open_gol : Walter Ricciardi mette nero su bianco il suo piano per «smettere di inseguire il virus» - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid, #Ricciardi: 'Terza ondata ci travolge, non ci hanno ascoltati' - AntonioAlibert1 : RT @Adnkronos: #Covid, #Ricciardi: 'Terza ondata ci travolge, non ci hanno ascoltati' -