(Di domenica 7 marzo 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano isia in terapia intensiva (con 6lacritica) sia negli altri reparti(preoccupano 6). I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.605 (+34), gli altri 21.144 (+443). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.765 su 271.336 tamponi. La percentuale di positivi sale al 7,6%

Advertising

Affaritaliani : Dati veramente incredibili Di @pbecchi #covid #2marzo #lockdown #vaccini - markgmm : Io direi fino al 30 giugno.Poi si può andare in vacanza direttamente e se ne parla a settembre.Sicuri,c'è tutto i… - infoitinterno : Covid, crescono terapie intensive e ricoveri: ecco le regioni oltre la soglia d’allerta - eleitaliana : RT @SkyTG24: Covid, crescono terapie intensive e ricoveri: ecco le regioni oltre la soglia d’allerta - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, crescono terapie intensive e ricoveri: ecco le regioni oltre la soglia d’allerta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crescono

ilsipontino.net

Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (con 6 regioni oltre la soglia critica) sia negli altri reparti(preoccupano 6 regioni). I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.605 (+34), gli altri 21.144 (+443). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.765 su 271.336 tamponi. La ...Flette leggermente la curva dei contagi da in Campania dopo il rally degli ultimi giorni: oggi il virus fa registrare 2.560 positivi su 24.393 tamponi effettuati , 328 in meno di ieri con 1.134 ...Hanno perso più soldi e lavoro degli uomini, però l’impegno a casa è raddoppiato. La recessione al femminile ha colpito, solo in dicembre, 99mila posti su 101mil. I dati di una indagine nell’ambito de ...In Italia 20.765 positivi con 207 decessi, indice al 7,7. In regione 3.056 positivi ed indice all’11,8 contro l’8,8% di 24 ore fa.