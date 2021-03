Covid Basilicata | 150 contagi e un morto | bollettino 7 marzo

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 marzo 2021) Sono 150 ial coronavirus resi noti inoggi, 7, su un totale di 1.460 tamponi molecolari. Sono 142, secondo il, i casi relativi a residenti. Nelle scorse 24 ore risulta un decesso a Francavilla in Sinni. I lucani guariti o negativizzati sono 25 a cui si aggiungono altre 287 guarigioni ”a seguito – riferisce la task force – di verifica e riallineamento tra piattaforme-19 della Regionee dell’Istituto superiore di sanità”. Neldi oggi i Comuni con più casi di nuovisono Matera (25), Potenza (22), Tursi (18). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.564 (-170), di cui 3.451 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.217 le persone residenti in ...