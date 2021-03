Covid, Ascierto a un anno dalla pandemia: “Abbiamo fatto grandi passi in avanti, possiamo vincere” (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – “Oggi è esattamente un anno da quando, con i dottori Montesarchio, Parrella, Punzi, Fraganza, Sangiovanni, Cristinziano, Corcione, e Spatarella, ci siamo incontrati all’Ospedale dei Colli e Abbiamo iniziato a trattare i primi pazienti con tocilizumab”. Sono le parole dell’oncologo napoletano Paolo Ascierto, diventato quest’anno il simbolo locale dell’importanza della ricerca contro il Covid-19. “La sera prima – spiega con un post sulla propria pagina Facebook – , io ed il dr Franco Buonaguro avevamo avuto una call con i colleghi cinesi Binquing Fu e HaiMing Wei dell’University of Science and Technology of China che ci aveva ulteriormente convinti della bontà della nostra idea. Il nostro è stato un importante tentativo d’azione in un momento in cui arrivavano solo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – “Oggi è esattamente unda quando, con i dottori Montesarchio, Parrella, Punzi, Fraganza, Sangiovanni, Cristinziano, Corcione, e Spatarella, ci siamo incontrati all’Ospedale dei Colli einiziato a trattare i primi pazienti con tocilizumab”. Sono le parole dell’oncologo napoletano Paolo, diventato quest’il simbolo locale dell’importanza della ricerca contro il-19. “La sera prima – spiega con un post sulla propria pagina Facebook – , io ed il dr Franco Buonaguro avevamo avuto una call con i colleghi cinesi Binquing Fu e HaiMing Wei dell’University of Science and Technology of China che ci aveva ulteriormente convinti della bontà della nostra idea. Il nostro è stato un importante tentativo d’azione in un momento in cui arrivavano solo ...

