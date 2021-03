Advertising

sportface2016 : Coppa di Francia 2020/2021: clamoroso tonfo del #Marsiglia, eliminato da un club di quarta serie - ntomc : Una squadra di quarta divisione francese elimina l'Olympique Marsiglia. Per loro è come vincere uno Scudetto. Il fa… - Marcamat0 : RT @CosimoBartoloni: Coppa di Francia: cade l’#OM, eliminato dal Canet-En-Roussillon, squadra di 4ª divisione. - CosimoBartoloni : Coppa di Francia: cade l’#OM, eliminato dal Canet-En-Roussillon, squadra di 4ª divisione. - antofa : OM eliminato dalla Coppa di Francia dal Canet-en-Rousillon, squadra di National 2, quarta serie del campionato fran… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Francia

Corriere dello Sport.it

Clamorosa eliminazione del Marsiglia che saluta ladiai sedicesimi, steso dal piccolo Canet Roussilon , squadra militante nella quarta divisione francese, per 2 - 1. Stecca all'esordio sulla panchina dell'OM il neo tecnico Jorge ...'zlatanè' ? Fazio gli chiede poi del termine inventato in, 'Zlatanè': 'Cosa vuol dire? Lo ... 'Può succedere di tutto, ora è il momento decisivo, noi abbiamo la, l'Inter una sola partita ...L'ex Napoli firma il momentaneo pareggio, ma l'esordio di Sampaoli è rovinato dal Canet Roussillon (quarta serie) che vince 2-1. Avanza Galtier, goleada Angers ...Sampaoli stecca all'esordio e il Canet Roussillon (quarta serie) strappa il pass per gli ottavi vincendo 2-1. Galtier ok, manita dell'Angers ...