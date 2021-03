Classifica finale Festival di Sanremo 2021 | i risultati dei 26 cantanti in gara

(Di domenica 7 marzo 2021) Lae idelladeldi. Anche la settantunesima edizione della canzone italiana è andata in archivio: cinque serate nelle quali i ventisei concorrenti si sono dati battaglia in una cornice unica e mai provata prima, ovvero un teatro Ariston vuoto e senza pubblico per via della pandemia che ormai da un anno sta affliggendo tutto il mondo. Al termine della quinta serata è arrivato il responso definitivo: di seguito ladefinitiva dal primo al ventiseiesimo posto. Willie Peyote con il brano “Mai dire mai (la locura)” ha vinto il Premio della critica ‘Mia Martini’. Ha ottenuto 21 voti, precedendo il duo Colapesce-Dimartino che ha ricevuto 13 voti e gli Extraliscio con Davide Toffolo che di ...

SanremoRai : La classifica generale prima della finale #Sanremo2021

Per noi era una, abbiamo stretto i denti anche con chi non ha giocato nel suo ruolo, con ... Abbiamo fatto una partita importante, in uno scontro importante per lae siamo contenti ". ...A completare la classifica generale del Festival di Sanremo 2021 sono Ghemon, Francesco Renga, Gio Evan, Bugo, Aiello e Random. efinita la classifica generale del Festival di Sanremo 2021 al termine d ...