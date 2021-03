Città sporca, il lockdown servirà per ripulirla? (FOTO) (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Le ultime ore precedenti il lockdown sono state caratterizzate da atteggiamenti, e da conseguenti scene, non proprio edificanti. Al porto turistico Masuccio Salernitano, complici le tiepide giornate di fine inverno e il nuovo molo già molto ‘apprezzato’, l’improvvisata busta dei rifiuti appariva stracolma già da sabato. Alcune plastiche fuoriuscite, probabilmente mosse dal vento, sono finite sugli scogli e in acqua. Abbandono di rifiuti ben più doloso, invece, sia sul ponte in ferro della Lungorino che al di sotto dello stesso. Il lockdown aiuterà Salerno pulita e fare… pulizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Le ultime ore precedenti ilsono state caratterizzate da atteggiamenti, e da conseguenti scene, non proprio edificanti. Al porto turistico Masuccio Salernitano, complici le tiepide giornate di fine inverno e il nuovo molo già molto ‘apprezzato’, l’improvvisata busta dei rifiuti appariva stracolma già da sabato. Alcune plastiche fuoriuscite, probabilmente mosse dal vento, sono finite sugli scogli e in acqua. Abbandono di rifiuti ben più doloso, invece, sia sul ponte in ferro della Lungorino che al di sotto dello stesso. Ilaiuterà Salerno pulita e fare… pulizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

