Cagliari-Juventus | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021), penultimo dei due posticipi della ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, si giocherà domenica 14 marzo 2021 alle ore 18 alla Sardegna Arena. Come arrivano le due squadre? Buon momento dei sardi che, con l’arrivo di Semplici in panchina, hanno ottenuto due vittorie consecutive. La classifica resta sempre preoccupante, terz’ultimo posto assieme al Torino, ma lo spirito è quello giusto per ottenere la salvezza. Anche i bianconeri sono reduci da due successi consecutivi che ne hanno rilanciato le ambizioni in chiave scudetto. Sarà fondamentale ottenere altri tre punti con i sardi per mon perdere più terreno.: leSemplice dovrebbe puntare nuovamente su Simeone come partner d’attacco di ...