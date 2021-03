Benevento | tragico incidente per un Suv | muore giovane 22enne

(Di domenica 7 marzo 2021) Aun suv ha perso il controllo finendo in una scarpata. Morta unadi 22 anni, oltre a 3 feriti di cui 2 in codice rosso, Suv si ribalta: mortadi 22 anni su Notizie.it.

È di una vittima e tre feriti, di cui uno ricoverato d'urgenza in codice rosso, il tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri nei dintorni ...“A Benevento non basta la paura per la nuova pestilenza senza fine che ha invaso il mondo cambiando la nostra vita e la nostra civiltà e forse chiudendo anche il futuro dell’umanità. Richiamando osses ...