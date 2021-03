Bari, bimbo investito per errore dal padre nel parcheggio (Di domenica 7 marzo 2021) Un bimbo di un anno e mezzo è stato investito ieri a Bari dal padre. Il piccolo è purtroppo deceduto in ospedale, al pronto soccorso del nosocomio pediatrico Giovanni XXIII. La tragedia si è consumata ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe stato travolto dal padre che stava uscendo dal parcheggio ma le circostanze sono ancora da chiarire. Il piccolo è stato trasportato immediatamente in ospedale dai genitori, ma per lui i medici non hanno potuto fare nulla nonostante gli sforzi. Il piccolo è morto in reparto. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe comunque di un tragico incidente. Come già sopra menzionato, il padre stava uscendo da un parcheggio e, nel fare manovra, non si sarebbe accorto della presenza del ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 marzo 2021) Undi un anno e mezzo è statoieri adal. Il piccolo è purtroppo deceduto in ospedale, al pronto soccorso del nosocomio pediatrico Giovanni XXIII. La tragedia si è consumata ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe stato travolto dalche stava uscendo dalma le circostanze sono ancora da chiarire. Il piccolo è stato trasportato immediatamente in ospedale dai genitori, ma per lui i medici non hanno potuto fare nulla nonostante gli sforzi. Il piccolo è morto in reparto. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe comunque di un tragico incidente. Come già sopra menzionato, ilstava uscendo da une, nel fare manovra, non si sarebbe accorto della presenza del ...

Advertising

QuotidianPost : Bari, bimbo investito per errore dal padre nel parcheggio - Activnews24 : #Bari, bimbo cinese di 18 mesi muore investito per errore dall'auto del papà. Il piccolo è stato portato di corsa a… - Ilikepuglia : Modugno, investito per errore dall'auto del padre: muore bimbo di 18 mesi - BreakingItalyNe : Bari: Investito per errore dall'auto del padre durante una manovra in retromarcia in un'area parcheggio a Modugno:… - infoitinterno : Tragedia a Bari, travolto dall'auto in manovra: bimbo arriva cadavere al Giovanni XXIII -