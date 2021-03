Amadeus e Fiorello si sfogano: “Vedere la platea vuota, davanti al nulla, non lo auguro a nessuno” “Hanno parlato di ‘flop’, cosa hanno visto?” (Di domenica 7 marzo 2021) Con un sospiro di sollievo e tanta soddisfazione il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha tracciato il bilancio della sua esperienza lavorativa più difficile (”non lo auguro a nessuno”). Poi Fiorello perplesso è intervenuto: “Ho letto addirittura la parola ‘flop’ con 14 milioni di telespettatori. cosa hanno visto? Sbaglio io?!”. E infine un dato, “su 5.800 tamponi processati: 9 sono risultati positivi all’antigenico e 8 positivi al molecolare. Un successo per i protocolli e la macchina organizzativa”, ha dichiarato il vice direttore di Rai Uno Claudio Fasulo. Infine Amadeus ha riposto ai Pooh delusi per il mancato tributo a Stefano D’Orazio previsto ieri sera: “Chiedo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Con un sospiro di sollievo e tanta soddisfazione il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021ha tracciato il bilancio della sua esperienza lavorativa più difficile (”non lo”). Poiperplesso è intervenuto: “Ho letto addirittura la parolacon 14 milioni di telespettatori.? Sbaglio io?!”. E infine un dato, “su 5.800 tamponi processati: 9 sono risultati positivi all’antigenico e 8 positivi al molecolare. Un successo per i protocolli e la macchina organizzativa”, ha dichiarato il vice direttore di Rai Uno Claudio Fasulo. Infineha riposto ai Pooh delusi per il mancato tributo a Stefano D’Orazio preieri sera: “Chiedo ...

Advertising

FBiasin : Due amici alla fine di un percorso per niente facile. Molto bella. #Amadeus #Fiorello #Sanremo2021 - _the_jackal : Fiorello e Amadeus direttamente dal capodanno russo Ciao 2020 #Sanremo2021 - FabManuelMulas : #Amadeus @Fiorello perché non mettiamo la copia del 2021 alla #FinaleSanremo @GiuliaSalemi93 e @pierpaolopretel ???… - Gioo_Gioo00 : RT @inprocinto: Ma la meraviglia dell’orchestra che ci dava dentro di brutto insieme ai Måneskin? E pure Amadeus e Fiorello super gasati, a… - Cwtchart : RT @hereforernia: Fiorello e Amadeus quando Victoria impreca ricevendo il premio in diretta: ?????? -