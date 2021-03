Verona, Juric: 'Milan bello da vedere. I rigori? Se entrano tanto in area...' (Di sabato 6 marzo 2021) Verona - Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa il difficile impegno che attende domani il suo Verona : "Il Milan ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l'Udinese, che non è mai facile da ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021)- Ivanha presentato in conferenza stampa il difficile impegno che attende domani il suo: "Ilha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l'Udinese, che non è mai facile da ...

