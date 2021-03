Vasco Rossi scrive ai Maneskin per la finale di Sanremo 2021: “Fantastici”. La band risponde (Di sabato 6 marzo 2021) Vasco Rossi scrive ai Maneskin prima della finale del Festival di Sanremo 2021: “Fantastici”. La band ringrazia e risponde: “Un onore”. Vasco Rossi è tra i fan dei Maneskin, la band che sul palco del Teatro Ariston ha portato il rock. In gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano potente “Zitti e buoni”, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 6 marzo 2021)aiprima delladel Festival di: “”. Laringrazia e: “Un onore”.è tra i fan dei, lache sul palco del Teatro Ariston ha portato il rock. In gara al Festival dicon il brano potente “Zitti e buoni”, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

