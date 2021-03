Advertising

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - JosiphOliver : RT @AleCat_91: E BASTA CON STA STORIA CHE L'UDINESE È SOLO DE PAUL DIO CANE LA PROPAGANDACCIA DEL LOBBISMO ANTIVENETO ECCO ORA MI AMMAZZANO… - ItaSportPress : Udinese, De Paul: 'Cambiata la nostra mentalità, sono felice per gli assist' - - AleCat_91 : E BASTA CON STA STORIA CHE L'UDINESE È SOLO DE PAUL DIO CANE LA PROPAGANDACCIA DEL LOBBISMO ANTIVENETO ECCO ORA MI… - sportface2016 : #UdineseSassuolo Rodrigo De Paul commenta la vittoria della Dacia Arena contro gli emiliani -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Paul

... Deinnesca in area Llorente , che con un bel taglio sul primo palo passa davanti ai difensori ... L'sblocca la gara al 42'. Molina serve un pallone splendido dalla trequarti a Llorente , ...In coda arriva il raddoppio dell': discesa di Makengo che consegna a Dein area, tocco per Pereyra che fulmina Consigli. E' il 93', giochi chiusi.I ragazzi di De Zerbi ci provano per tutta la partita, ma non riescono ad infrangere la rocciosa retroguardia friulana. Decisive le reti di Llorente e Pereyra ...L'Udinese primeggia in gran parte della partita con il Sassuolo ritirato per lo più in difesa. I gol seganti da Llorente e Pereyra. Rigore per i friulani annullato dal Var all' 84' ...