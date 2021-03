Serie A1 volley femminile: Busto Arsizio supera in trasferta 3-1 Casalmaggiore. Meravigliosa Camilla Mingardi (Di sabato 6 marzo 2021) Busto Arsizio conquista con il punteggio di 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-19) la sfida della 22ma giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile sul campo di Casalmaggiore. Assoluta protagonista della partita la schiacciatrice azzurra Camilla Mingardi capace di mettere a referto ben 32 punti. Partenza fulminea delle padrone di casa che pronti via si portano sul 6-1. Le ragazze di Marco Musso pian piano entrano in partita e mettono in campo tutto il loro talento e le loro qualità, riportandosi in scia 15-12. A questo punto, però, Busto Arsizio sfrutta come meglio non si potrebbe un momento di sbandamento di Casalmaggiore piazzando un parziale di 8-0 che fissa il punteggio sul 20-15. Nel ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)conquista con il punteggio di 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-19) la sfida della 22ma giornata del campionato diA1 disul campo di. Assoluta protagonista della partita la schiacciatrice azzurracapace di mettere a referto ben 32 punti. Partenza fulminea delle padrone di casa che pronti via si portano sul 6-1. Le ragazze di Marco Musso pian piano entrano in partita e mettono in campo tutto il loro talento e le loro qualità, riportandosi in scia 15-12. A questo punto, però,sfrutta come meglio non si potrebbe un momento di sbandamento dipiazzando un parziale di 8-0 che fissa il punteggio sul 20-15. Nel ...

Volley - Serie "B1" e "C" femminili LA NAZIONE Civita Castellana: L’Ecosantagata Jvc formato giovani supera il Pontedera I rossoblù di Civita Castellana superano 3-1 i toscani, mvp del match Federico Scopetti.Spirito di squadra, coraggio e personalità. Queste le armi vincenti dell’Ecosantagata Jvc Civita Castellana nell ...

Volley: Puma lucido e concreto, battuto Cutrofiano per 3-0 Dopo la bella affermazione nei quarti di finale di Coppa Italia, mercoledì contro Soverato, la Lpm Bam Mondovì è chiamata ad una nuova importante dimostrazione di forza. Al PalaManera arriva Cutrofian ...

I rossoblù di Civita Castellana superano 3-1 i toscani, mvp del match Federico Scopetti.Spirito di squadra, coraggio e personalità. Queste le armi vincenti dell'Ecosantagata Jvc Civita Castellana nell ...Dopo la bella affermazione nei quarti di finale di Coppa Italia, mercoledì contro Soverato, la Lpm Bam Mondovì è chiamata ad una nuova importante dimostrazione di forza. Al PalaManera arriva Cutrofian ...