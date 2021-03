Serie A, Udinese-Sassuolo: Gotti con Llorente in attacco, Berardi titolare. Le formazioni ufficiali (Di sabato 6 marzo 2021) Ancora pochi istanti e sarà Udinese-Sassuolo.Per affrontare il Sassuolo di De Zerbi in casa, Gotti si affida a Llorente in attacco con Pereyra alle spalle. Molina in campo dal 1' sulla destra. Nel Sassuolo Berardi parte titolare, fuori Caputo. In attacco spazio per Raspadori.Di seguito, le formazioni ufficiali:Udinese (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. GottiSassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Traorè; Raspadori. All. De Zerbi Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Ancora pochi istanti e sarà.Per affrontare ildi De Zerbi in casa,si affida aincon Pereyra alle spalle. Molina in campo dal 1' sulla destra. Nelparte, fuori Caputo. Inspazio per Raspadori.Di seguito, le(3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra;. All.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli;, M. Lopez, Traorè; Raspadori. All. De Zerbi

