Sergio Ramos rompe con il Real Madrid: chiesto un rinnovo folle (Di sabato 6 marzo 2021) Sergio Ramos rompe con il Real Madrid, il centrale avrebbe chiesto un rinnovo “folle” a Florentino Perez. Le cifre Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Sergio Ramos e il Real Madrid si lasceranno al termine della stagione. Il motivo sarebbe da rintracciare nelle richieste avanzate dal centrale spagnolo che avrebbe preteso dalle merengues un contratto biennale da 15 milioni netti a stagione. Un’offerta mai arrivata da Florentino Perez che avrebbe così deciso di lasciar partire a zero il classe ’85 nel prossimo luglio. Sergio Ramos sarà ora libero di trovarsi una nuova sistemazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021)con il, il centrale avrebbeun” a Florentino Perez. Le cifre Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport,e ilsi lasceranno al termine della stagione. Il motivo sarebbe da rintracciare nelle richieste avanzate dal centrale spagnolo che avrebbe preteso dalle merengues un contratto biennale da 15 milioni netti a stagione. Un’offerta mai arrivata da Florentino Perez che avrebbe così deciso di lasciar partire a zero il classe ’85 nel prossimo luglio.sarà ora libero di trovarsi una nuova sistemazione. Leggi su Calcionews24.com

