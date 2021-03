Scuole chiuse in Calabria fino al 21 marzo, Ordinanza integrata: esclusi gli asili nido (Di sabato 6 marzo 2021) "È disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per i servizi educativi per la scuola dell'infanzia, nonché delle ludoteche (a esclusione dei nidi, micronidi e sezioni primavera 0-3 anni)". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) "È disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per i servizi educativi per la scuola dell'infanzia, nonché delle ludoteche (aone dei nidi, micronidi e sezioni primavera 0-3 anni)". L'articolo .

