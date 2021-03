Sci alpino, Petra Vlhova al comando dello slalom di Jasna. Brignone vicina alla Top-10 (Di sabato 6 marzo 2021) Petra Vlhova risponde presente dopo la prima manche dello slalom di Jasna. La padrona di casa è obbligata a vincere per accorciare su Lara Gut-Behrami nella classifica generale ed è già a metà dell’opera. Un’ottima prova quella della slovacca, che ha fatto la differenza dalla parte finale fino al traguardo, trovando il ritmo giusto in quel tratto di pista. Non solo il duello per la generale, ma in ballo c’è anche la conquista della coppa di specialità. A caccia di Vlhva c’è Mikaela Shiffrin, seconda e staccata dalla rivale di 27 centesimi, quasi tutti persi nell’ultima parte di pista. Wendy Holdener non è in lotta per la coppa di slalom, ma intanto si è inserita in terza posizione con 40 centesimi di ritardo dalla vetta. Quarta ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)risponde presente dopo la prima manchedi. La padrona di casa è obbligata a vincere per accorciare su Lara Gut-Behrami nella classifica generale ed è già a metà dell’opera. Un’ottima prova quella della slovacca, che ha fatto la differenza dparte finale fino al traguardo, trovando il ritmo giusto in quel tratto di pista. Non solo il duello per la generale, ma in ballo c’è anche la conquista della coppa di specialità. A caccia di Vlhva c’è Mikaela Shiffrin, seconda e staccata drivale di 27 centesimi, quasi tutti persi nell’ultima parte di pista. Wendy Holdener non è in lotta per la coppa di, ma intanto si è inserita in terza posizione con 40 centesimi di ritardo dvetta. Quarta ...

Advertising

Eurosport_IT : Dominik Paris è un campione immenso ?????? Intercettato al walkie talkie con #Innerhofer, avrebbe detto di non voler… - _Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - RSIsport : ?? Petra Vlhova, seconda nella generale della Coppa del Mondo con 187 punti di ritardo da Lara Gut-Behrami, ha chius… - Gazzetta_it : Coppa del mondo, prima manche #slalom donne a Jasna: #Vlhova al comando, #Shiffrin seconda #FisSki -