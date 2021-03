Sanremo2021: i social vogliono i Maneskin mentre Morgan lancia l'antifestival (Di sabato 6 marzo 2021) Ultima appuntamento stasera con il festival. Il pubblico dei social è carico, anche se qualcuno è nostalgico: 'Mancherà Fiorello, mancherà Amadeus e mancherà Sanremo, già sono nostalgica…'. E ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Ultima appuntamento stasera con il festival. Il pubblico deiè carico, anche se qualcuno è nostalgico: 'Mancherà Fiorello, mancherà Amadeus e mancherà Sanremo, già sono nostalgica…'. E ...

Advertising

rtl1025 : ?? Le polemiche sull'appello social al voto di Chiara Ferragni? 'È normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se… - SanremoRai : Siamo contenti di aver contribuito al “Sanremo più social di sempre” e di esserci emozionati “leggendo” tutti i vos… - rtl1025 : ?? @Fedez sulla polemica per il sostegno social di @ChiaraFerragni: 'Una moglie sostiene un marito e viceversa, mi s… - BiciSenzaColore : RT @OndeFunky: 'Tizio spopola sui social' e/o 'Caio è virale sulle piattaforme'. Nessuno parla più di musica raccontando gli artisti. Io lo… - foxorossa : Vale il fuoco pesante dei follower per decretare il merito di un artista? Non credo proprio. Arte e non social ! #Sanremo2021 -