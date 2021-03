Sanremo | Vanoni show | «Fiorello | canti anche tu? Ma cantano proprio tutti» – Il video

(Di domenica 7 marzo 2021) «Ma la tua passione è cantare? No, perché ormai!». Ornellascherza condurante la sua partecipazione come ospite alla 71esima edizione del Festival di. La cantante ha riproposto sul palco dell’Ariston alcuni suoi grandi successi accompagnati dall’orchestra e da Francesco Gabbani al pianoforte, con il quale ha eseguito il brano Un sorriso dentro al pianto.: Rai Speciale2021 Il regolamento del Festival diTutte le canzoni in gara al Festival diI duetti e le cover della terza serata digli ospiti attesi alla 71esima edizione del Festival I ...

Advertising

VanityFairIt : Ornella non ha più paura di niente, dice, né rimpianti o rimorsi: «Ci sono due modi di invecchiare: ridendo di sé s… - davidefaraone : Secondo me vince lei con “Un sorriso dentro al pianto”. #Vanoni #Sanremo - frrlc : RT @Tristan__esdpv: È DOVEROSO RICORDARE QUESTO MOMENTO ICONICO DI ORNELLA VANONI QUALCHE SANREMO FA #Sanremo2021 - soleilinski : RT @Tristan__esdpv: È DOVEROSO RICORDARE QUESTO MOMENTO ICONICO DI ORNELLA VANONI QUALCHE SANREMO FA #Sanremo2021 - __elenablake__ : RT @Tristan__esdpv: È DOVEROSO RICORDARE QUESTO MOMENTO ICONICO DI ORNELLA VANONI QUALCHE SANREMO FA #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Vanoni

è partito con il freno a mano tirato anche stasera. Ornella: unica Sale sul palco come una diva. 'Ma qui cantano proprio tutti?', domanda la. Iconica. Poi inizia con un medley ......storica canzone di Lucio Dalla - per salutare i telespettatori della finale del festival di... Ornellasenza freni: "Qui cantano proprio tutti"Sanremo - 6 marzo 2021. E' l'ora delle ventisei canzoni in gara nella serata finale prima della proclamazione del vincitore. Ne approfittiamo per sottolineare alcuni aspetti musicali di questa edizion ...Il premio della critica assegnato nel corso della serata finale di Sanremo 2021 è andato a Willie Peyote con la canzone “Mai dire mai (La locura)” ...